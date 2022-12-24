شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. مانشستر يونايتد يقترب من خطف إنزو فرنانديز من ليفربول! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت صحيفة CNN البرتغالية عن إقتراب نادي مانشستر يونايتد من إتمام التعاقد مع النجم الأرجنتيني إنزو فرنانديز، لاعب وسط بنفيكا البرتغالي، يأتي ذلك فى ظل إستعداد مسئولي الشياطين الحمر بدفع الشرط الجزائي بعقد اللاعب والبالغ 120 مليون بورو، مما يقرب الصفقة بشكل كبير عن اليونايتد.

وأضافت التقارير أن مانشستر يونايتد يرصد أكثر من 200 مليون يورو لصفقاته فى المريكاتو الشتوي، مما قد يجعله يسعي لكسر قيمة الشرط الجزائي فى عقد فرنانديز وعدم الدخول فى صراعات مع ليفربول حول الصفقة وحسمها بشكل مبكر، الأمر الذي سيكون بمثابة الضربة الموجعة للريدز الراغب فى ضم اللاعب.



موقف بنفيكا من بيع اللاعب لليونايتد!

وفى سياق متصل، لن يتمكن مسئولي بنفيكا البرتغالي رفض عرض مانشستر يونايتد حال كسر الشرط الجزائي فى عقد اللاعب، الشئ الذي يجعل اللاعب أقرب إلى اليونايتد من أي وقت مضي، كما أن قيمة الشرط الجزائي فى عقد اللاعب هى التى كان يطمح الفريق البرتغالي فى الوصول إليها من خلال مفاوضاته السابقة.



أسباب تدفع اليونايتد لضم فرنانديز!

ويعد أحد الأسباب الرئيسية التى تدفع اليونايتد التعاقد مع اللاعب، ضعف التحولات من الوضع الدفاعي للهجومي لدي الشياطين الحمر، بجانب أن اللاعب يمتاز بالسرعة والمرونة الحركية، بجانب سنه الصغير والذي لا يتجاوز 23 عامًا مما يجعله قابلًا للتطور بصورة كبيرة.