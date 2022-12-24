انت الان تتابع خبر بعد فيلم هاري وميغان.. كيت ميدلتون: أشعر بالخيانة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح مصدر لصحيفة "Us Weekly" : "تشعر كيت بالأذى والخيانة لأن الأمير هاري سيفعل ذلك معها أيضا، خاصة أنهما كانا قريبين جدا".

أما بالنسبة لرد فعل الأمير ويليام على المسلسل المكون من 6 حلقات، فقد أفادت الصحيفة بأنه "لا يخطط لتقديم جانبه من القصة أو الانتقام علانية"، وتابعت: "لا يزال محترما ويستمر في العمل".



وفي الأسبوع الماضي، أخبر مصدر "الصفحة السادسة" أن ويليام وميدلتون، كلاهما 40 عاما، لم يشاهدا الفيلم الوثائقي "هاري وميغان".

وقال المصدر: "أطلعهما مساعدوهما على محتوى المسلسل، لكن لا تتوقعوا أن يجلس الزوجان في كوخهما مع وعاء من الفشار للمشاهدة".

وتحدث هاري 38 عاما، وميغان 41 عام، عن أمير وأميرة ويلز (وليم وكيت) في عدة مناسبات خلال الوثائقي الذي أخرجته ليز جاربوس.

لكن ميغان رفضت التحدث بشكل سيء عن صهرها، واكتفت بتوضيح مشاعرها عندما أدلى وزير اتصالات الملك المستقبلي بإفادته في اللحظة الأخيرة خلال دعواها القضائية لعام 2021 بشأن نشر رسالة خاصة إلى والدها.

