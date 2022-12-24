انت الان تتابع خبر فيفي عبده تكشف سر حب الناس لها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضافت فيفي عبده في تصريحات تلفزيونية أن لديها جمهورا عريضا من الأطفال حتى إن حفيدها وعمره عامان ونصف العام "مش بيقول غير عاوز فيفي ويمسك الصورة ويبوسها".

وتابعت: "أي بيت متفق على حب فيفي عبده وسعادتي لا توصف برؤية الأطفال يركضون نحوي ويشيرون بعلامة الـ5 المميزة لي".



وأعربت فيفي عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في موسم الرياض، وأمنيتها تقديم عرض مسرحي خلال فعالياته.

وأوضحت: "كنت أسمع دائما عن موسم الرياض ولم أكن أتخيل أبدا أن المستشار تركي آل الشيخ عامل الحاجات اللي موجودة.. أتمنى إن العالم كله ييجي يشوف الرياض".

وزادت: "أحب الشعب السعودي وأتمنى إني أعمل مسرحية في موسم الرياض، والجمهور مجرد ما بيسمع صوتي بيعرفني لأن صوتي مميز".

