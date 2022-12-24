انت الان تتابع خبر متنبئ جوي يحدد خارطة مسار هطول الأمطار وموعد توقفها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العطية في منشور له على الفيسبوك، ان "دوران السحب حول مركز المنخفض في الطبقات العليا صباح السبت وسيتقدم نحو إيران خلال الساعات القادمة معلنا نهاية الحالة".

وأضاف، ان "الامطار ستستمر لغاية الظهر في بغداد وواسط وديالى والسليمانية وشرق صلاح الدين وكركوك وميسان وقطرات خفيفة في البصرة وشرق ذي قار، ولكن تستمر الامطار على السليمانية وديالى اليوم وغدا".



وأشار الى ان "فرص الثلوج على مرتفعات السليمانية وشمال شرق اربيل وستعود فرص هطول الامطار اعتبارا من يوم الاثنين على الانبار وغرب نينوى ثم تتجه لباقي مدن البلاد وتستمر لغاية صباح الأربعاء تصحو الأجواء بعدها".

وفي إشارة واضحة لزيادة خزين البلاد المائي أعلن عضو الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية غانم القيسي، السبت، عن تدفق 3 موجات سيول جارفة صوب بحيرة حمرين شمال شرق ديالى.