محافظ واسط: الأمطار التي سقطت بلغت أكثر من 40 ملم

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

أكد محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم السبت، أن الأمطار أسهمت بزيادة مناسيب المياه وأنهت جزءاً من مشاكل الفلاحين وأزمة الحصص المائية.



وقال المياحي، في بيان، ورد للسومرية نيوز، إن "كمية الأمطار التي سقطت بلغت أكثر من 40 ملم في أغلب مناطق المحافظة"، مشيرا الى ان "المحافظة حققت كميات المياه لريَّة إنبات لمزارعي واسط، وأسهمت الأمطار في زيادة مناسيب الأنهر، وأنهت جزءاً مهماً من مشاكل الفلاحين وأزمة الحصص المائية".

وشهدت العديد من المحافظات هطول كميات من الأمطار، ما تسبب في حدوث سيول في بعض المناطق خاصة شرق البلاد.