مقتل 16 عسكرياً في حادث مروري في الهند

23 ديسمبر , 2022
حادث مروري في الهند.
قُتل 16 عسكرياً الجمعة في شمال شرق الهند إثر تحطّم شاحنتهم بعد انحرافها عن مسارها على منحدر حاد، وفق ما أعلن الجيش الهندي.
وجاء في بيان صادر عن الجيش أن «طاقم إسعاف أوفد في الحال وأجلي أربعة جنود مصابين جوّاً»، مع تأكيد مقتل 3 ضبّاط و13 جندياً متأثرين بإصاباتهم بعد الحادثة.
وتعدّ طرقات ولاية سيكيم حيث وقع الحادث من الأعلى والأخطر في الهند، لا سيما تلك الواقعة على امتداد الحدود المعزولة مع التيبت في منطقة الهيملايا. وتودي حوادث تتعرّض لها مركبات للجيش بالقرب من الحدود الشاسعة مع الصين وباكستان بحياة عدد كبير من الجنود كلّ سنة.
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