23 ديسمبر , 2022
نيودلهي: قال وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا في مقابلة مع محطة نيوزإكس (الجمعة 23-12-2022) إن بلاده تعتزم إلزام المسافرين الذين يصلون لها من دول ترتفع فيها حالات الإصابة بكوفيد-19 بتقديم فحص يثبت خلوهم من الإصابة.
وأوضح “في الأسبوع المقبل، سيتم تحديد دول بعينها ترتفع فيها حاليا الحالات… القادمون من هناك للهند عليهم تحميل فحص يثبت خلوهم من كوفيد-19 وحينها فقط يمكنهم القدوم”.
وأشار الوزير إلى أن القادمين عليهم تحميل تقارير الفحوص على موقع حكومي إلكتروني على الإنترنت والخضوع لفحص لدرجة حرارتهم لدى الوصول.
وتحتل الهند المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في عدد الإصابات بكورونا عالميا، بتسجيل أكثر من 44 مليون حالة إصابة حتى الآن. وشهدت البلاد تراجعا حادا في عدد الإصابات المؤكدة خلال الأشهر القليلة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر في الهند.. إجراءات مرتقبة للقادمين من دول تزيد بها حالات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.