بالصور - في تايلاند... بابا نويل يوزع الهدايا من فوق ظهور الأفيال

23 ديسمبر , 2022 في تايلاند... بابا نويل يوزع الهدايا من فوق ظهور الأفيال يساعد قطيع من الأفيال بابا نويل في توزيع هدايا عيد الميلاد هذا العام في تايلاند. ارتدى راكبو الأفيال زي بابا نويل وقادوا الحيوانات العملاقة إلى مدرسة في وسط تايلاند لتوزيع هدايا عيد الميلاد على نحو ألفي طالب هذا الأسبوع، وهو جزء من تقليد سنوي متبع في البلاد. واصطف الطلاب في فناء المدرسة بينما اقتربت الأفيال ببطء ورفعت خرطومها لتوزيع بالونات وألعاب ودمى.

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