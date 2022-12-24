انت الان تتابع خبر وفد امني يصل ديالى للأشراف على توزيع القطعات العسكرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس اركان الجيش الفرق الأول الركن عبد الأمير يار الله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، وصلا الى ديالى مع القادة في وزارة الدفاع وهيئة ركن العمليات المشتركة للاجتماع مع القادة الأمنيين".وأضافت، ان "الزيارة جاءت للأشراف على توزيع القطعات العسكرية في المحافظة".