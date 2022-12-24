انت الان تتابع خبر أمريكا تبدي موقفاً من الهجوم على مركز كردي في فرنسا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في تغريدة على تويتر: "كل التعاطف مع ضحايا الهجوم على المركز الثقافي الكردي في باريس".

وهاجم فرنسي يبلغ من العمر 69 عاماً، مركز أحمد كايا الثقافي وصالون حلاقة قريب، وسط باريس، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، جميعهم من أهالي كردستان تركيا، بحسب شاهد عيان.



وزير الخارجية الأميركي أضاف: "أفكاري مع أبناء الجالية الكردية وشعب فرنسا في هذا اليوم الحزين".

وكان رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، دان في تغريدة، مقتل ثلاثة كرد في باريس، مشيداً بموقف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والذي سارع إلى استنكار إلى الهجوم.

في وقت سابق، قال ماكرون إن "كورد فرنسا باتوا هدفاً لهجوم شنيع وسط باريس"، مضيفاً: "كل التعاطف مع الضحايا، الأشخاص الذين يكافحون من أجل العيش، أسرهم وأحبائهم. كل التقدير لقوات شرطتنا على شجاعتها ورباطة جأشها".



كما دان المستشار الألماني، أولاف شولتز، في تغريدة اليوم، الهجوم الذي وصفه بالمروّع، قائلاً إن "عملاً مروعاً هز اليوم باريس وفرنسا. كل التعاطف مع الضحايا وعائلاتهم".

وكشفت المدعية العامة في باريس، لور بيتشو، أن "مطلق النار متهم بطعن مهاجرين اثنين على الأقل بسكين في مخيّم بالعاصمة الفرنسية" في هجوم وقع في 8 كانون الأول العام الماضي.

يشار إلى أن مركز أحمد كايا الذي تأسس في باريس منذ سنوات، يعمل على تقديم المساعدة للكرد الذي يسكنون العاصمة الفرنسية، وتسهيل اندماجهم في المجتمع الفرنسي.

وشهدت باريس صدامات بين محتجين كورد والشرطة عقب الهجوم، استخدمت فيها الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين تجمعوا قرب مركز أحمد كايا وسط باريس.

بدوره أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في تصريحات أدلى بها في مكان الهجوم، إلى أنه "أمر بتشديد الإجراءات الأمنية في أماكن التجمع الكوردية في فرنسا، وكذلك في محيط المقرات الدبلوماسية التركية".