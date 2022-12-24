انت الان تتابع خبر وزير الصحة يتابع سير تقديم الخدمات الصحية وتوافر الادوية في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وزير الصحة ترأس اجتماعًا موسعًا مع دائرة صحة البصرة شمل مديري الأقسام والمستشفيات الرئيسة في المحافظة وقطاعات الرعاية الصحية الأولية"، مؤكدا الوزير، ان "رئيس مجلس الوزراء داعم لوزارة الصحة واولوية دعم وتطوير القطاع الصحي ضمن البرنامج الحكومي".وبحسب البيان، تابع الحسناوي خلال الاجتماع: "سير تقديم الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والتأهيلية والتوعوية وتوافر الادوية وسبل النهوض بالواقع الصحي للبلد وبالأخص في محافظة البصرة".

واكد وزير الصحة، ان "الوزارة تبذل جهودها للنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في عموم المؤسسات الصحية"، مثمنا "جهود ابطال الجيش الأبيض في مؤسسات دائرة صـحة البصرة وعموم المحافظات وتضحياتهم خدمة لعراقنا الحبيب".



واتم البيان، "وفي ختام الاجتماع قدم مدير عام دائرة صحة البصرة عباس خلف التميمي درع الابداع لوزير الصحة والوفد الوزاري المرافق له تعبيرا عن شكره وتقديره العاليين لجهود الوزير واهتمامه بتطوير الواقع الصحي في محافظة البصرة وعموم المحافظات".