سيغيب لمدة شهر.. السيتي يتعرض لضربة قوية بإصابة أبرز مدافعيه

ووفقًا لصحيفة "الديلي ميل"، فإن البرتغالي روبن دياز مدافع مانشستر سيتي، سيغيب لمدة شهر على الأقل، بسبب الإصابة.

وأصيب روبن دياز على مستوى الفخذ، أثناء فترة تواجده مع منتخب البرتغال في مونديال قطر 2022.



وأضافت الصحيفة "روبن دياز أصيب في مباراة ثمن النهائي أمام سويسرا، لكن الجهاز الفني للبرتغال أشركه في لقاء ربع النهائي أمام المغرب".

ويتطلع روبن دياز، للعودة إلى المستطيل الأخضر في فبراير/شباط المقبل.

ويغيب دياز عن مواجهتي مانشستر يونايتد، وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، كما يغيب عن لقاء البلوز في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومباراة ساوثهامبتون بكأس الرابطة.

وظهر جون ستونز وإيمريك لابورت وناثان آكي ومانويل أكانجي في الفوز 3-2 على ليفربول، لكنهم لا يتمتعوا بمزايا القوة والسرعة والقيادة التي يجلبها دياز لدفاع المان سيتي.

