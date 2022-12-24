شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عيد الاستقلال.. بايدن يتعهد بمساعدة ليبيا على تحقيق الاستقرار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزامه بمساعدة ليبيا على تحقيق الاستقرار، ويأتي ذلك بالتزامن مع ذكرى الاستقلال الـ71 التي توافق السبت.

تصريحات بايدن جاءت في رسالة بعث بها، الجمعة، إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، حسب بيان المكتب الإعلامي للرئاسي الليبي.

وجاء في البيان أن رئيس الولايات المتحدة هنأ رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والشعب الليبي بمناسبة عيد الاستقلال الذي يوافق الرابع والعشرين من ديسمبر الحالي، السبت.

وبحسب البيان، فقد أعرب الرئيس بايدن عن تهنئته للشعب الليبي بهذه المناسبة، مثمنًا جهود المجلس الرئاسي في الدعوة إلى المصالحة الوطنية، مؤكدًا التزامه بمساعدة ليبيا على تحقيق مستقبل مستقر وديمقراطي ومزدهر.

والجمعة الماضي، عرض رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على الرئيس الأمريكي جو بايدن رؤية المجلس لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد، وذلك خلال لقاء بينهما على هامش المشاركة في القمة الأمريكية الأفريقية بواشنطن.

وتحتفل ليبيا، السبت، بالذكرى 71 للاستقلال، الذي جاء عبر قرار من هيئة الأمم المتحدة في 21 نوفمبر العام 1949، والذي طبق رسميا عام 1951.

وبالتزامن مع ذكرى الاستقلال تعيش ليبيا أوضاعا غير مستقرة على المستوى الأمني والاقتصادي، وتشهد أزمة سياسية حادة تتمثل في صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الجاري برئاسة فتحي باشاغا، وأخرى برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي انتهت ولايته ويتمسك بالسلطة.

وينتظر الليبيون منذ أشهر حل تلك الأزمة عبر توافق مجلسي النواب والدولة حول قاعدة دستورية تفضي لانتخابات برلمانية ورئاسية تجدد شرعية الأجسام الحاكمة وتنهي سنوات من الفترات الانتقالية الصعبة في البلاد.