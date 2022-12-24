شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "القاعدة" ينشر مقطع فيديو منسوبا لأيمن الظواهري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نشر تنظيم "القاعدة" الإرهابي، الجمعة، مقطع فيديو مدته 35 دقيقة لزعيمه الراحل أيمن الظواهري.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في أغسطس، أن الظواهري قتل في هجوم أمريكي بطائرة مسيرة بالعاصمة الأفغانية كابول.

وقال موقع "سايت" الاستخباراتي المعني برصد منشورات التنظيمات الإرهابية، إن القاعدة نشر التسجيل المرئي المنسوب للظواهري، الجمعة.

والتسجيل غير مؤرخ ولم يشر النص بوضوح إلى إطار زمني واضح، وفق رويترز.

كان مسؤولون أمريكيون قد قالوا إن الولايات المتحدة قتلت الظواهري بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة، بينما كان يقف في شرفة منزل يختبئ فيه في أواخر يوليو في أكبر ضربة للتنظيم منذ أن قتلت قوات خاصة من البحرية الأمريكية أسامة بن لادن قبل أكثر من عقد من الزمن.

لكن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان، الخميس، أكد أن الحركة لم تعثر على جثمان أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة وتواصل التحقيقات.

وقُتل الظواهري في غارة أمريكية بأفغانستان، في أكبر ضربة للجماعة المتشددة منذ مقتل مؤسسها أسامة بن لادن عام 2011.

وظل الظواهري مختبئا لسنوات، وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن عملية تحديد مكانه وقتله كانت نتيجة عمل "دقيق ودؤوب ومثابر" من جانب وكالات مكافحة الإرهاب والمخابرات.

ولم تعين القاعدة خليفة له، لكن خبراء يعتبرون سيف العدل، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة المصرية وعضو رفيع المستوى في القاعدة، أبرز المرشحين لخلافته.

ورصدت الولايات المتحدة مكافأة تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.