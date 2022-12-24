شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تنعى الإعلامى الشاب سيد موسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله، الإعلامى الشاب سيد موسى عضو الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، والذى توفى إثر حادث أليم اليوم .

وتقدمت التنسيقية بخالص التعازي لأسرة الراحل داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و أن يلهم أهله الصبر والسلوان ، كما تتمنى تنسيقيقة شباب الأحزاب و السياسيين الشفاء العاجل لباقى المصابين.

وصلت جثة الزميل المراسل التلفزيوني سيد موسى، إلى مستشفى الزهور المركزي بمحافظة بورسعيد، مساء أمس الجمعة، واستقبلت مستشفيات بورسعيد 4 مصابين في نفس الحادث، جرى نقل اثنين منهم إلى مستشفى ال سليمان التخصصي، والاثنين الآخرين إلى مستشفى السلام بورسعيد "الأميري".

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية وشرطة المسطحات المائية بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وربع نقل علي طريق "المطرية – بورسعيد" الجديد، وانزلاق السيارة ربع نقل وسقوطها في مياه بحيرة المنزلة.

تحركت سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وتمكنت القوات بمساعدة الأهالي من اخراج 4 مصابين وجثة، وجرى نقلهم إلى مستشفيات بورسعيد.