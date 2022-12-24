شكرا لقرائتكم خبر عن الزميلان أحمد جمال الدين وأحمد إسماعيل يفوزان بجائزة شعبة المصورين بنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، عن فوز الزميلان أحمد جمال الدين وأحمد إسماعيل الصحفيان باليوم السابع، فى فرع المالتي ميديا عن تقرير بعنوان "متخافوش مننا"، وهو عن معايشة كاملة داخلة مستشفي العباسية للمتعافيين نفسيا.

رصد الزميلان من خلال التقرير عبر قضاء يوم كامل مع المتعافيين نفسيا تفاصيل يومهم داخل المستشفي من وقت الاستيقاظ وتناول الوجبات الغذائية والعلاج والترفيه وآلية العلاج داخل المستشفي.

بجانب كيفية قضائه لأوقات الترفية وممارسة الرياضة كجزء لا ينفصل عن العلاج عبر ما توفره المستشفي من ملاعب ومكتبات ومسارح فنية تتيح لهم التعبير عن مواهبهم المختلفة.

وكان الزميل أحمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد بجريدة الخليج 365، فاز من قبل بجائزة القصة الانسانية عن "قلعة موسى"، فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية عن الأعمال المنشورة فى عام 2021.

وأعلن مجلس أمناء جوائز مصطفى وعلى أمين الصحفية الفائزين بعد إنهاء عمل اللجان المحايدة من فرز الأعمال المقدمة التى بلغت 371 عملا صحفيا فى مجالات التحقيق الصحفى والحوار الصحفى والقصة الانسانية والصورة الصحفية والمالتى ميديا والاخراج الصحفى وجائزة مخصصة لشباب الصحفيين.

واعتمد المجلس الفائزين بالجوائز، حيث حصل شيخ الصحفيين الكاتب الصحفى الكبير محمد العزبي على جائزة شخصية العام الصحفية، كما فاز الكاتب الصحفى الكبير جميل مطر بجائزة أفضل كاتب مقال.

وفاز الصحفي مصطفى رحومه (موقع الوطن) بجائزة التحقيق الصحفى عن ملف "إعادة اكتشاف التراث القبطي".

وفاز الصحفي حازم بدر (الأخبار) بجائزة أفضل حوار صحفي عن سلسلة حوارات "علماء الظل".

وفاز الصحفي أحمد يعقوب (الخليج 365) بجائزة القصة الإنسانية عن "قلعة موسى".

وفاز الصحفى سامح الكاشف (مجلة ديوان الأهرام) بجائزة الإخراج الصحفي.

وفازت الصحفية أسماء زكريا (موقع المصري اليوم) بجائزة المالتى ميديا عن "متلازمة توريت"، وفازت الصحفية الشابة سمر ابراهيم (الشروق) بجائزة الشباب عن رسالة "معسكرات النازحين فى دارفور.." وفاز المصور الصحفى طارق وجيه (موقع المصري اليوم) بجائزة افضل صورة صحفية عن " صورة زحام على مركز تلقى لقاح كورونا."

كما قرر مجلس الامناء منح جائزة الانتماء للكاتب الصحفي الكبير محمد بركات، إضافة إلى جائزة الاول على قسم الصحافة بأكاديمية أخبار اليوم وفازت بها رانيا صلاح نعيم، وجائزة الأول قسم صحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة وفازت بها سلمى مجدي محمود.

كما قرر مجلس الأمناء تكريم أسماء كبار الكتاب الصحفيين الراحلين: جلال دويدار وياسر رزق وعبد القادر محمد علي، تقديرا وعرفانا لعطائهم الصحفي الكبير.

وقالت صفية مصطفى أمين رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجوائز، إن مؤسسة أخبار اليوم تقيم احتفالا خلال الأسابيع القادمة لإحياء ذكرى عملاقى الصحافة مصطفى وعلي أمين، حيث يتم تسليم الجوائز للفائزين وتكريم كبار الصحفيين.