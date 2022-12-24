شكرا لقرائتكم خبر عن رشا كليب نائبة التنسيقية تشارك في افتتاح مسجد البرنس بأبوحمص في البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في افتتاح بيت من بيوت الله العامرة، مسجد البرنس-دسونس الحلفاية، مجلس قرية بركة غطاسأبوحمص في محافظة البحيرة.

شارك في الافتتاح ممثلي الأوقاف، ومجموعة من القيادات الطبيعية وأهالي قرية البرنس، وعقدت رشا فايز كليب علي هامش الافتتاح لقاء مع أهالي القرية، قدمت فيها التهنئة لهم، واستمعت لمشكلاتهم وطلباتهم.

تقدمت النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة موجه للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن إقامة مجمع مواقف حضاري للسيارات الأجرة بمدينة أبوحمص.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للإقتراح، أن وضع المواقف في مدينة أبوحمص غاية في العشوائية، حيث تتواجد سيارات خطوط أبوحمص الميكروباص في الفضاء وبطريقة عشوائية وغير منتظمة لعدم توفير مكان لهم تحت المظلات التي تم نقلها من المواقف العشوائية أمام المستشفي العام وأمام مسجد باغوص بجوار كوبري المشاة، وهو ماتسبب في تضرر المواطنين وتكدس مروري خانق بالمدينة.

وقالت النائبة رشا فايز كليب :"فلدينا خطوط العزب والتوابع خط " بسنتواي ابوهواش- أبو كباريه-العشرة-النخلة البحرية-الدراوية البحرية-الوزارة-أبو الخزر-طلمبات برسيق-جرار-تقالة" في موقف، فضلًا عن تواجد خطوط "بلقطر -بطورس-قافلة-ابو زامل-زاوية غزال-كفر الدوار-الاسكندرية" بموقف آخر "الموقف القديم" وهو مايتسبب في إعاقة حركة المرور دخولاً وخروجاً من وإلي المدينة، وغرق هذه المنطقة بمياه الأمطار في فصل الشتاء نظرًا لإنخفاض منسوبها مقارنة بالمناطق المحيطة".

واقترحت النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انشاء الموقف بشكل حضاري عاجل، ونقل الموقف القديم، حتي يتم القضاء علي العشوائية والازدحام في المدينة.