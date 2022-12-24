شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تنشر "إنفوجراف" يرصد طفرة جديدة بمجال التعليم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد انفوجراف صادر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طفرة جديدة في مجال التعليم في مصر، جاء فيه أنه تم انشاء 3 جامعات تكنولوجية وهم جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وجامعة الدلتا التكنولوجية وجامعة بنى سويف التكنولوجية.

ولفت الانفوجراف الى أنه تم البدء فى انشاء 6 جامعات تكنولوجية في شرق بورسعيد و6 أكتوبر و برج العرب و سمنود وأسيوط والأقصر الجديدة، موضحا أنه تم إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة وإنشاء 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهدا فنيا فوق متوسط و إنشاء 8 مجمعات تكنولوجية في الجامعات، لتوطين الإبداع والابتكار والاقتصاد الرقمى.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نظمت صالونًا سياسياً، من قبل بعنوان: "التحديات التي تواجه النقابات العمالية " وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، ضمن استعدادتها للحوار الوطني.

وناقش الصالون عدد من المحاور أبرزها التحديات التي تواجه النقابات العمالية، وهل صحيح أن النقابات العمالية لا تدافع عن العمال، كما يناقش الصالون أزمة التمويل والاشتراكات في صناديق النقابات، وكيفية تطوير العمل النقابي، وعودة العمالة المصرية للريادة.

أدار الحوار النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون، النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وصلاح الأنصاري خبير تدريب نقابي، وكمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني .