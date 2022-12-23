انت الان تتابع خبر التعليم تعلن تأجيل الامتحانات النهائية للدراسات العليا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "نظرا للآثار الجوية الطارئة وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي الجامعات بتأجيل الامتحانات الفصلية النهائية لطلبة الدراسات العليا المقررة يوم غد السبت الموافق 2022/12/24 الى ما بعد التوقيتات المثبتة في جداول الاختبارات".ودعت الوزارة، الجامعات والكليات كافة الى "استنفار طواقمها الخدمية ومعالجة الآثار الجوية وتحديث جداول الامتحانات وإعلانها رسميا في المواقع والقنوات والصفحات الرسمية".