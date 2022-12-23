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التعليم تعلن تأجيل الامتحانات النهائية للدراسات العليا

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "نظرا للآثار الجوية الطارئة وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي الجامعات بتأجيل الامتحانات الفصلية النهائية لطلبة الدراسات العليا المقررة يوم غد السبت الموافق 2022/12/24 الى ما بعد التوقيتات المثبتة في جداول الاختبارات".

ودعت الوزارة، الجامعات والكليات كافة الى "استنفار طواقمها الخدمية ومعالجة الآثار الجوية وتحديث جداول الامتحانات وإعلانها رسميا في المواقع والقنوات والصفحات الرسمية".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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