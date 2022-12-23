شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. بايرن ميونخ ما زال يأمل التعاقد مع هاري كين بنهاية الموسم! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية ألمانية أن فريق بايرن ميونخ ما زال يأمل فى التعاقد مع هاري كين الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق لم يجد ضلته الحقيقية فى مركز المهاجم الصريح منذ رحيل نجمه البولندي ليفاندوسكي، والذي رحل إلى برشلونة مطلع هذا الصيف.

وأضافت التقارير أن نادي بايرن ميونخ يعلم صعوبة ضم كين خلال الفترة الحالية، كونه أحد الهدافين التاريخين لفريق توتنهام، والذي يصعب من مهمة رحيل اللاعب فى المريكاتو الشتوي القادم، وعلى الرغم من ذلك إلى أن الفريق البافاري متفائل بضم اللاعب بنهاية الموسم الحالي.



موقف توتنهام من رحيل كين!

وفى سياق متصل يرفض فريق توتنهام رفضًا قاطعًا رحيل كين عن الفريق خلال الفترة القادمة، لا سيما أنه يعد أحد قادة الفريق وركائزه الأساسية، ومن ثم فإن الفريق الإنجليزي يسعي لتجديد تعاقد اللاعب قبل نهاية العام الحالي، من أجل قطع الطريق بشكل نهائي على إدارة الفريق البافاري وإحباط مخططه.



موقف كين من تجديد تعاقده

وبالنظر إلى موقف اللاعب فإن كين لم يحدد مصيره النهائي بعد من البقاء مع توتنهام من عدمه، يأتي ذلك فى الوقت الذي يتعرض فيه اللاعب للإغراءات بشكل مستمر للرحيل من توتنهام خلال الفترة المقبلة، حيث أن اللاعب فشل بالتتويج بأي بطولة مع الفريق رغم كونه أحد هدافى الدوري الإنجليزي، مما قد يفتح المجال لرحيله.

الجدير بالذكر أن عقد اللاعب سينتهي مع ناديه الإنجليزي فى نهاية صيف 2024،مما يجعل اللاعب محط إهتمام العديد من الأندية على رأسها بايرن ميونخ.