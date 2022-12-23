انت الان تتابع خبر اعتقال متهم بحوزته 1630 حبة مخدرة وكريستال في كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بإشراف من مدير عام المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء الحقوقي (احمد صالح حمود) و بعملية نوعية وأمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية، ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مديرية مكافحة مخدرات (كربلاء المقدسة) القبض على متهم وضبطت بحوزته (1630) حبه مخدرة مع (3) غرام من مادة الكريستال المخدرة، بالإضافة إلى أدوات تعاطي".وأشارت إلى "إحالته إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات لينال جزاءه العادل".