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اعتقال متهم بحوزته 1630 حبة مخدرة وكريستال في كربلاء

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بإشراف من مدير عام المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء الحقوقي (احمد صالح حمود) و بعملية نوعية وأمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية، ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مديرية مكافحة مخدرات (كربلاء المقدسة) القبض على متهم وضبطت بحوزته (1630) حبه مخدرة مع (3) غرام من مادة الكريستال المخدرة، بالإضافة إلى أدوات تعاطي".

وأشارت إلى "إحالته إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات لينال جزاءه العادل".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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