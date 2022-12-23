انت الان تتابع خبر القبض على متهم بسرقة المتظاهرين في النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "من خلال تواجد دوريات شرطة النجدة بالقرب من ساحة الصدرين من اجل تأمين الحماية للمتظاهرين، تمكنت الدوريات من القاء القبض على شخص سارق وهو يقوم بسرقة المتظاهرين، وتم ضبط بحوزته مبالغ مالية وموبايلات مسروقة ومحفظات مع ادوات تعاطي مادة الكرستال المخدرة".

واضافت انه "تم تسليم المتهم للجهات المختصه لينال جزاءه العادل".

