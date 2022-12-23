انت الان تتابع خبر غرق شوارع المدينة القديمة في النجف (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لدائرة مجاري النجف، لـ الخليج 365، أن "الأمطار تواصلت خمس ساعات وكانت الشدة المطرية عالية"، لافتاً إلى أن "خطوط وشبكات الصرف لا تستوعب هذه الكمية".

وأوضح، أن "النفايات والانقاض تسببت بغلق فتحات التصريف".



وتشهد عدة محافظات عراقية أجواء ممطرة، من المتوقع أن تستمر لعدة أيام، بحسب الأنواء الجوية.