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غرق شوارع المدينة القديمة في النجف (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لدائرة مجاري النجف، لـ الخليج 365، أن "الأمطار تواصلت خمس ساعات وكانت الشدة المطرية عالية"، لافتاً إلى أن "خطوط وشبكات الصرف لا تستوعب هذه الكمية".

وأوضح، أن "النفايات والانقاض تسببت بغلق فتحات التصريف".


وتشهد عدة محافظات عراقية أجواء ممطرة، من المتوقع أن تستمر لعدة أيام، بحسب الأنواء الجوية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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