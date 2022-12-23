شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس: مصر تسعى لمجابهة أى صراعات على المستوى الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة مرثا محروس، عضو البرلمان الدولي للسلام والتسامح وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن بإعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام للفترة من 2023 : 2024، مضيفة أن إعادة الانتخاب تعكس مدي الدور المحوري الذي قامت به مصر بالأمم المتحدة في ملف السلام.

وأضافت مرثا محروس، أن هذا اتضح في تأييد المجموعة الإفريقية لمصر واعترافهم بالجهود المبذولة من قبل الدولة والقيادة السياسية علي المستوي الإفريقي، موضحة أن مصر تسعي بشتي الطرق لتحقيق الاستقرار العام وترسيخ مبادئ السلام والمواطنة المجتمعية الآمنة علي المستوي الافريقي، وأن ذلك تبين من خلال ريادة مصر في الخطة الإستراتيجية لإعادة الإعمار والتنمية ولا نغفل التواجد القوي للدولة في قمة بغداد.

ولفتت الى أن مصر لها دور مؤثر بشكل عام وليس علي المستوي الافريقي فقط، موضحة أن مصر تسعي لمجابهة أي صراعات علي المستوي الإفريقي بشكل خاص والمنطقة العربية بشكل عام، مؤكدة أنها تشعر بالفخر من ردود أفعال الدول حيال قرار انتخاب مصر للمرة الثانية، و أن تخصيص ميزانية سوف يعزز من الدعم والعمل علي سيادة حالة الاستقرار العام.

وكانت وزارة الخارجية أعلنت من قبل عن ترحيب مملكة البحرين واعتزازها بإعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام للفترة 2023-2024 ممثلة عن دول المجموعة الأفريقية.

واعتبرت البحرين الخطوة تقديرًا دوليًا لدور مصر الريادي وسياستها الخارجية الحكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ السلام الإقليمي والعالمي وتسوية النزاعات بالطرق الدبلوماسية، ودعمها لجهود إعادة الإعمار وتعزيز التنمية المستدامة لاسيما في دول الاتحاد الأفريقي، متمنية لمصر قيادة وحكومة وشعبًا دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.