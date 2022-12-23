شكرا لقرائتكم خبر عن هدف وحيد يفصل دي بروين من معادلة رقم ميسي هذا الموسم! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقدم النجم البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي، مستوي أكثر من رائع رفقة الفريق السماوي منذ بداية الموسم الحالي، حيث تمكن اللاعب بفضل أدائه المميز أمس وتقديمه لأحدي التمريرات الحاسمة فى مباراة ليفربول بكأس الرابطة، من الإقتراب خطوة إضافية من رقم ميسي المميز هذا الموسم.

حيث وصل دي بروين أمس إلى صناعة الهدف ال 13 له فى جميع منافسات السيتي هذا الموسم بمختلف البطولات، في حين يحتل ميسي صدارة هذه القائمة كونه أكثر اللاعبين فى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبري تقديمًا للتمريرات الحاسمة برصيد 14 صناعة للأهداف فى مختلف البطولات.



جوارديولا يشيد بأداء دي بروين

وحرص المدرب الإسباني بيب جوارديولا على الإشادة بالمستوي الذي ظهر عليه النجم البلجيكي كيفن دي بروين هذا الموسم رفقة السيتي، حيث أشار إلى أنه تجمعه علاقة قوية باللاعب، والذي يراه أحد أفضل لاعبي العالم فى مركزه، كنا أن ثنائية اللاعب رفقة هالاند تسعده كثيرًا على المستوي الشخصي.



جوارديولا سر التحول ل دي بروين!

وظهرت العديد من التساؤلات حول السبب المفاجئ فى تغير مستوي دي بروين بهذا الشكل، خاصة أن اللاعب لم يظهر بمستوي جيد رفقة منتخب بلجيكا بكأس العالم الأخير، فى حين يواصل اللاعب دائمًا التألق حينما يخوض مبارياته مع السيتي رفقة جوارديولا، الشئ الذي يعكس تأثر اللاعب الكبير بالمدرب.