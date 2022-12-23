انت الان تتابع خبر خلاف دام 10 سنوات.. عودة الصداقة بين غادة عبد الرازق ورانيا يوسف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فقد أعلنت يوسف في تصريحات تلفزيونية انتهاء الخلاف بينها وبين عبد الرازق، والذي نشب منذ سنوات، بسبب فيلم "ريكلام" الذي شاركت في بطولته، واتهمت فيه غادة بأنها تعمدت قص مشاهدها في العمل لزيادة مساحتها وحدها.وأكدت رانيا عودة الصداقة بينهما مثلما كانت قبل سنوات طويلة، مشيدة بزميلتها التي قالت إنها تحترمها كإنسانة وفنانة أيضا، لتكون هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها يوسف عن الأزمة.

وكانت يوسف ظهرت قبل 4 سنوات في جولة بالمغرب بصحبة زميلتها غادة عبد الرازق وعدد آخر من نجوم الفن.

إلى ذلك، تنشغل بطلة الحاج متولي اليوم بعرض أكثر من مسلسل تلفزيوني لها هذا العام، كما تستعد للعودة إلى السينما من جديد عبر فيلم يحمل اسم "التاروت" الذي أوشكت على الانتهاء من تصويره، بعد أن كانت آخر تجربة سينمائية لها قبل عامين.

