انت الان تتابع خبر قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في باكستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت قناة "GEO-TV": "قتل رجل شرطة واحد وأصيب 4 آخرين بجروح، اليوم الجمعة، بعد تقرير عن انفجار سيارة مفخخة بالقرب من منطقة "I-10" بإسلام أباد".

من جهتها أشارت وسائل اعلام إلى أن الانفجار هز بعد أن أوقفت الشرطة السيارة لتفتيشها.



وأضافت قناة "Dawn" أن الشرطة أكدت التقارير حول وقوع الانفجار بالقرب من عيادة طبية في منطقة "I-10" للمدينة.