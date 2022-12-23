خليجي 25.. معارض تشكيلية وفعاليات "مبهرة": "حياكم الله في البصرة"

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة (6 – 19) كانون الثاني 2023 في مدينة الفيحاء، بمشاركة منتخبات ( السعودية ، عمان، اليمن، قطر، الإمارات، الكويت والبحرين) إضافة البلد المضيف (العراق).

وقال شداد في حديث لـ الخليج 365، ان "نقابة الفنانين العراقيين في البصرة لديها مشاركة في خليجي 25 تتمثل بأغنية من كلمات والحان طارق شعبان وأوبريت لمجموعة من الشباب بقيادة مرتضى المسافر وعضو الهيئة الادارية لشعبة السينما رائد عيسى، بالإضافة الى معارض تشكيلية بأشراف وقيادة مسؤول الشعبة علي العبيدي".



وأضاف، "سنكون مساندين وداعمين لخليجي 25 ونرحب بكل الضيوف القادمين الى العرس الكروي الكبير الذي يقام في بصرتنا الحبيبة بقيادة محافظها اسعد العيداني، ونحن دائما سند وداعمين لتطوير امكانية البصرة واهل البصرة".

ووجه نقيب الفنانين البصرة رسالة الى الشعوب العربية المشاركة في كأس الخليج العربي 25، قائلا: "حياكم الله في خليجي 25 وسترون الابداعات الكبيرة والكثيرة في بصرتنا الجميلة".

وتواصلت السومرية مع الجهات المنظمة لكأس الخليج العرابي 25 حول الاغنية الرسمية للبطولة فكانت الإجابة انه لم تصدر لغاية الان الأنشودة الرسمية وكل كل ما ينشر غير دقيق".