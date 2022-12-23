انت الان تتابع خبر حقيقة رحيل المغربي " أشرف حكيمي" من سان جيرمان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442081-638073844664936856.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-12-23 | 09:20
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الخليج 365 – رياضة
رد أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي، على ما يتردد بشأن اقتراب اللاعب من الرحيل عن صفوف ناديه الحالي باريس سان جيرمان.
رد أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي، على ما يتردد بشأن اقتراب اللاعب من الرحيل عن صفوف ناديه الحالي باريس سان جيرمان.
وقال كامانو، خلال تصريحاته لصحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية: "أشرف سعيد جدا في باريس سان جيرمان، ويرتبط بعقد حتى يونيو 2026".
وأضاف: "لا توجد أي مفاوضات أو محادثات مع ناد آخر، وحكيمي في كامل تركيزه مع باريس سان جيرمان".
يذكر أن شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أكدت منذ أيام، نقلا عن مصادر وصفتها بالمقربة من حكيمي، رغبة اللاعب المغربي في العودة إلى صفوف ريال مدريد، ما أثار اللغط حول مستقبل الظهير الأيمن.
وأضاف: "لا توجد أي مفاوضات أو محادثات مع ناد آخر، وحكيمي في كامل تركيزه مع باريس سان جيرمان".
يذكر أن شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أكدت منذ أيام، نقلا عن مصادر وصفتها بالمقربة من حكيمي، رغبة اللاعب المغربي في العودة إلى صفوف ريال مدريد، ما أثار اللغط حول مستقبل الظهير الأيمن.
وتألق حكيمي بشكل لافت رفقة منتخب بلاده المغرب في نهائيات مونديال قطر، حيث قاد أسود أطلس لإنجاز تاريخي باحتلال المركز الرابع.
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