شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا فى مأزق كبير قبل العودة إلى منافسات الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن مانشستر سيتي من تحقيق فوزًا هامًا على ليفربول فى مباراة الأمس بكأس الرابطة الإنجليزية والصعود إلى الدور ربع النهائي، وعلى الرغم من الفوز المعنوي الهام للفريق قبل العودة إلى منافسات الدوري الإنجليزي، فى ظل هذه الغيابات الكثيرة، إلا أن الفترة القادمة تثير حيرة جوارديولا.

وأصبح جوارديولا يمتلك الآن ثنائي هجومي قوي للغاية، فبعد أن كان الفريق يعتمد إعتمادًا كليًا على هالاند فى الخط الأمامي، إلا أن تألق المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز رفقة منتخب التانجو فى كأس العالم المتوج بلقب هذه النسخة، أثار حيرة ووضع جوارديولا فى مأزق شديد قبل العودة لمنافسات البيرميرليج.



هل يلجأ جوارديولا لتعديل طريقته!؟

ويعتقد بعض المتابعين أن المدرب قد يلجأ لتغيير طريقته والتي تعتمد على مهاجم واحد فى الخط الأمامي، فى حين يتم الإعتماد على الثنائي ألفاريز وهالاند فى مبارياته، الأمر الذي قد يخرجه من هذا المأزق الصعب، ويجعله يخلق الكثافة الهجومية منذ بداية اللقاء، الشئ الذي سيضمن له الوفرة التسجيلية.



موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة

ومن المقرر أن يلاقي مانشستر سيتي نظيره نادي ليدز يونايتد يوم الأربعاء القادم، فى الجولة ال 17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.