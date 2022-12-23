شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي السيتي يواصل تحطيم الأرقام القياسية هذا الموسم بالفوز على ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن ثنائي مانشستر سيتي من مواصلة الأرقام الفردية القياسية هذا الموسم رفقة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، فعلى الرغم من المستوي السيئ والغير متوقع الذي ظهر عليه كيفن دي بروين رفقة بلجيكا فى المونديال، إلا أن اللاعب تحول تمامًا أمام ليفربول فى مباراة الأمس وكان أحد نجوم المباراة.

حيث وصل دي بروين من خلال مساهاماته بمباراة الأمس، إلى الوصول عن طريق 13 تمريرة حاسمة، كأثر اللاعبين مساهمة بالأهداف فى جميع البطولات هذا الموسم متفوقًا على جميع لاعبي الدوري الإنجليزي.

فى حين تمكن هالاند من الوصول إلى رفع رصيده من الأهداف للهدف رقم 24 رفقة السيتي فى جميع البطولات هذا الموسم، مع العلم أن الموسم الحالي لم ينتصف بعد، مما يجعل أرقام الثنائي قابلة للزيادة بشكل خرافي فى نهاية الموسم، إذا ما تمت السير من خلال هذا المعدل بذلك الشكل.



السيتي يثأر من هزيمة الدوري الأخيرة

وتمكن السيتي من إستعادة نغمة الفوز أمام غريمه العنيد ليفربول، يأتي ذلك للرد على خسارته الغير متوقعة أمام "الريدز" فى مسابقة البيرميرليج هذا الموسم، بجانب خسارته لمباراة الدرع الخيرية فى بداية الموسم.



جوارديولا يعلق على فوز السيتي

ومن جانبه أعرب جوارديولا عن سعادته الكبيرة بالفوز على ليفربول فى هذا التوقيت الصعب، خاصة أن الفريق كان يعاني الكثير من الغيابات فى الخط الخلفي والوسط قبل مواجهة الأمس، بسبب التلاحم الشديد بين المونديال وموعد مباراة دور ال 16 بكأس العالم، الأمر الذي نتج عنه عدم حصول الللعبين على الراحة الكاملة.