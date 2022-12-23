شكرا لقرائتكم خبر عن نونيز يثير إستياء جماهير ليفربول بعد توديع كأس الرابطة أمام السيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أثار مستوي النجم الأوراجواني داروين نونيز إستياء قطاع كبير من جماهير ليفربول بعد الهزيمة أمام السيتي بنتيجة 2/3،وتوديع كأس الرابطة الإنجليزية من دور ال 16،لتخوض جماهير "الريدز" هجومًا عنيفًا على اللاعب، والذي أهدر أكثر من فرصة محققة بالمباراة.

وكان نونيز قد أهدر إنفرادًا تامًا فى الربع الأخير من المباراة، كان كفيلًا بعودته مرة أخري إلى التسجيل وتعديل النتيجة لفريقه فى الأوقات الأخيرة من المباراة الشئ الذي لم يتحقق، ولكن تبقي النقطة الفارقة أنها ليست المباراة الأولي للنجم الأوراجواني الذي يهدر خلالها فرصًا محققة للفوز بفريقه.



صلاح يواصل التسجيل أمام السيتي!

وتمكن النجم المصري محمد صلاح من التسجيل كعادته أمام السيتي فى المباراة التى جمعت بينهما أمس، خاصة أن اللاعب لاطلما يسجل أمام كتيبة بيب جوارديولا، ليصبح اللاعب النجم الوحيد فى كتيبة ليفربول والذي يتمكن من التسجيل فى مرمي الفريق السماوي خلال مختلف البطولات.

حيث سبق للاعب وإن سجل فى مرمي السيتي خلال منافسات دوري الأبطال والدوري الإنجليزي وكأس الإتحاد، بجانب تسجيله أمس أمام الفريق السماوي بكأس الرابطة.



كلوب مستاء لخسارته أمام السيتي!

وظهر الحزن والغضب الشديد على المدرب الألماني يورجن كلوب عقب هسارو فريقه المباراة أمام السيتي وتوديعه كأس الرابطة، حيث فقد "الريدز" المنافسة على أحد البطولات والتى كان من السهل تحقيقها، فى ظل إبتعاد الفريق عن المنافسة على الدوري الإنجليزي تمامًا، وصعوبة مواجهات دوري الأبطال، مما قد يجعل الفريق يخرج بموسم صفري.