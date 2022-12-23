22 ديسمبر , 2022
الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).
قال متحدث باسم البيت الأبيض الخميس إن كوريا الشمالية قدمت «الشهر الماضي» أسلحة لمجموعة فاغنر ويمكن أن تقدم لها شحنات أخرى، محذراً من ازدياد قوّة هذه المجموعة شبه العسكرية الروسية.
واعتبر جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أن فاغنر في طريقها لأن تصبح «منافساً» للجيش النظامي الروسي، متعهداً بفرض مزيد من العقوبات عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: كوريا الشمالية بدأت تسليم معدات عسكرية لمجموعة فاغنر الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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