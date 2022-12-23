البيت الأبيض: كوريا الشمالية بدأت تسليم معدات عسكرية لمجموعة فاغنر الروسية

الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).

قال متحدث باسم البيت الأبيض الخميس إن كوريا الشمالية قدمت «الشهر الماضي» أسلحة لمجموعة فاغنر ويمكن أن تقدم لها شحنات أخرى، محذراً من ازدياد قوّة هذه المجموعة شبه العسكرية الروسية.

واعتبر جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أن فاغنر في طريقها لأن تصبح «منافساً» للجيش النظامي الروسي، متعهداً بفرض مزيد من العقوبات عليها.