انت الان تتابع خبر واشنطن.. تعديل قانوني يخص مصادرة الأصول الروسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن مجلس الشيوخ صادق بالإجماع على التعديل على قانون الميزانية الفدرالية لعام 2023، الذي سيسمح باستخدام الأصول الروسية المجمدة في إطار العقوبات لتمويل المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا.ومن المتوقع أن ينظر مجلس الشيوخ في الصيغة النهائية لمسودة قانون الميزانية في وقت لاحق.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على العديد من المسؤولين الروس والجهات الروسية على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، التي بدأت في 24 فبراير الماضي.