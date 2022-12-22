انت الان تتابع خبر بعد زيارة زيلينسكي.. حديث أمريكي يخص مساعدة كييف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كيربي: "الليلة الماضية، أوضح زيلينسكي أنه يريد الحصول على معدات عسكرية إضافية.. ولا يمكننا أن نلومه، أي رئيس أو أي قائد في مثل هذه الظروف يود الحصول على أكبر قدر ممكن من الأسلحة في أسرع وقت ممكن".وأضاف، الولايات المتحدة تفعل كل ما في وسعها لتزويد أوكرانيا بكل ما تحتاجه، عندما تحتاج إليه.

وقال: "السرعة التي يتم بها تقديم أنظمتنا إلى الأوكرانيين غير مسبوقة، وهذا لم يحدث في الماضي في أداء أي من الدول".

ووفقا له، فإن الميزانية الأمريكية للعام المقبل 2023، التي وافق عليها الكونغرس، ستوفر فرصة لتحويل الأموال إلى أوكرانيا، بمبلغ يصل إلى قرابة 45 مليار دولار.