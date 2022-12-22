انت الان تتابع خبر الرافدين يعلن المباشرة ببيع الدولار بدءاً من السبت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرافدين، الخميس، المباشرة ببيع الدولار للمواطنين بدءاً من السبت المقبل.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه "تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي العراقي الخاصة ببيع الدولار فقد باشر المصرف ببيع العملة الاجنبية الدولار لاغراض السفر بما لا يزيد عن ١٠ الاف دولار امريكي لكل زبون تودع في بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرف الرافدين بسعر ١٤٦٥ دينار عراقي لكل دولار".

ودعا المصرف "المواطنين الراغبين بالحصول على الدولار مراجعة فرع شارع فلسطين في جانب الرصافة وفرع الحي العربي بجانب الكرخ واعتبارا من يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٤".