شكرا لقرائتكم خبر الإرهابي ماء العينين يسلم نفسه للجيش الجزائري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت الوزارة، في بيان، أمس، إن الأمر يتعلق بـ»مهري ماء العينين» المدعو أيمن، الذي التحق بالجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل عام 2016.وأشارت إلى ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وخزنتي ذخيرة، و52 طلقة، وجهاز إرسال واستقبال من نوع موتورولا، بحوزة الإرهابي المذكور.
ووفق البيان، اعتقلت الجزائر 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإرهابي ماء العينين يسلم نفسه للجيش الجزائري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.