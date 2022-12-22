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الإرهابي ماء العينين يسلم نفسه للجيش الجزائري

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- بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن إرهابيا ينتمي للجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل، سلم نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة برج باجي مختار جنوب البلاد، أمس.

وقالت الوزارة، في بيان، أمس، إن الأمر يتعلق بـ»مهري ماء العينين» المدعو أيمن، الذي التحق بالجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل عام 2016.

وأشارت إلى ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وخزنتي ذخيرة، و52 طلقة، وجهاز إرسال واستقبال من نوع موتورولا، بحوزة الإرهابي المذكور.

ووفق البيان، اعتقلت الجزائر 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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