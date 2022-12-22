شكرا لقرائتكم خبر الإرهابي ماء العينين يسلم نفسه للجيش الجزائري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن إرهابيا ينتمي للجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل، سلم نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة برج باجي مختار جنوب البلاد، أمس.

وقالت الوزارة، في بيان، أمس، إن الأمر يتعلق بـ»مهري ماء العينين» المدعو أيمن، الذي التحق بالجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل عام 2016.

وأشارت إلى ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وخزنتي ذخيرة، و52 طلقة، وجهاز إرسال واستقبال من نوع موتورولا، بحوزة الإرهابي المذكور.

ووفق البيان، اعتقلت الجزائر 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة.