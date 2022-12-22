الحوثي يشعل الثأر القبلي بين اليمنيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل ميليشيات الحوثي إذكاء الصراعات القبلية وحالات الثأر القديمة وخلق صراعات بين مشايخ القبائل.

وشنت ميليشيات الحوثي حملة عسكرية ضد قبائل الحدا في محافظة ذمار، وقال مصدر محلي «إنهم أرسلوا حملة عسكرية لمداهمة عدد من منازل قرية بني حديجة في مديرية الحدا، واختطفت عددا من الأهالي».

وأشار المصدر إلى أن الميليشيات فرضت حصارا مطبقا على منازل السكان بقرية بني حديجة، وانتهكت حرماتها وعبثت بمزارع المواطنين ونهبتها، قبيل اختطاف عدد من السكان.

وتأتي الحملة الحوثية عقب اتهام أهالي قرية صرار التابعة لقبائل البيضاء والمجاورة لقبائل الحدا التابعة لمحافظة ذمار لأهالي قرية بني حديجة بالوقوف وراء مقتل أحد أبنائهم، بعد إعادة ثأر قديم للواجهة العام الماضي.

من جهته، أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أن مشروع السلام في اليمن، يمكن تحقيقه لو ارتدع «الحوثيون وتوافرت الإرادة».

وقال خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، «إن الجانبين بحثا عددا من القضايا شملت العلاقات الثنائية وتطويرها والارتقاء بها».

وأشار إلى أنه مع الوزير التركي تطورات الأوضاع في اليمن في ظل الحرب الحوثية التي تدعمها إيران، وما وصفها بأنها مخاطر الحوثي في تمزيق النسيج اليمني، وفق قوله.

بدوره، شدد جاويش أغلو على دعم تركيا للاستقرار في اليمن، مشددا على وقوف بلاده إلى جانب اليمنيين.

يشار إلى أن الحكومة اليمنية كانت رحبت بتجديد الهدنة في اليمن التي انتهت في الثاني من أكتوبر الماضي. كما جددت الحكومة التزامها بنهج السلام العادل والشامل وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، ومواصلة التعاطي الجاد والمسؤول مع كافة الجهود الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة.

وفي الجانب الإنساني اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تسليم المشاريع المدرة للدخل للأسر المعيلة للأيتام المستهدفة في مشروع كفالة الأيتام والتمكين الاقتصادي لأسرهم الذي ينفذه المركز في ثلاث محافظات عدن ولحج ومأرب، حيث أقيمت فعالية رسمية واجتماعية في محافظة عدن بهذه المناسبة برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور، محمد سعيد الزوري.

ويستهدف المشروع في محافظة عدن 153 يتيما بكفالة تعليمية ومعيشية بالإضافة إلى تدريب ودعم وتمكين 50 أسرة معيلة للأيتام اقتصاديا من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية في إدارة المشاريع الصغيرة وتوفير المستلزمات والإمكانيات التي تمكنهم من البدء في تشغيل مشاريعهم الخاصة وإحداث تحول اقتصادي في حياتهم.

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