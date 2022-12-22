6 قتلى ومصابين فلسطينيين في اقتحام بنابلس

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وأشارت الوكالة إلى أنه بمقتل هذا الشاب يرتفع عدد من قتلوا منذ بداية العام الحالي، إلى 224 شخصا، بينهم 53 في قطاع غزة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل شاب فلسطيني وأصيب 5 آخرون، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية، في ساعة مبكرة من صباح أمس. وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن «قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، لتأمين اقتحام المستوطنين مقام يوسف، وسط اندلاع مواجهات عنيفة، وإطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز، والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط».وأشارت الوكالة إلى أنه بمقتل هذا الشاب يرتفع عدد من قتلوا منذ بداية العام الحالي، إلى 224 شخصا، بينهم 53 في قطاع غزة.

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