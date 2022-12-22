شكرا لقرائتكم خبر أبو الغيط: لبنان يمر بوضع سياسي واقتصادي معقد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس، ببذل الجهود للخروج بلبنان من الوضع السياسي والاقتصادي الصعب الذي يمر به، مشيرا إلى أن لبنان يمر بوضع سياسي واقتصادي صعب للغاية ومعقد.

واستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، (أبو الغيط) ظهر أمس، في السراي الحكومي في بيروت، وقال أمين الجامعة العربية بعد اللقاء: «يأتي الاجتماع في سياق مشاركتي في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد أمس، لاستعادة حيوية الاقتصاد اللبناني، ولبنان يمر بوضع سياسي واقتصادي صعب للغاية ومعقد، ولكن الخروج منه متاح والإمكانات موجودة لتحقيق هذا الأمر».

وأضاف: «هناك انسداد سياسي ووضع اقتصادي صعب، وينبغي حشد الهمم وحزم الرأي من السياسيين والاقتصاديين، وجميعهم مطالبون بأن يبذلوا الجهود، وفي أسرع وقت ممكن، للخروج بلبنان من هذا الوضع الصعب». وأبدى أبو الغيط ثقته «في حكمة السياسيين وفاعلية وقدرة الاقتصاديين، لأن يخرجوا البلد من هذا المأزق»، مضيفا: «كل التمنيات لشعب لبنان وللدولة اللبنانية، والمفتاح يجب أن يكون في بداية انتخاب رئيس، وبالتالي احزموا الأمر وانطلقوا إلى الأمام».

وثمّن ميقاتي «دعم أبوالغيط المستمر للبنان والجهود التي تبذلها الجامعة العربية لتعزيز العلاقات العربية-العربية، ولا سيما العلاقات اللبنانية-العربية».

ونوّه إلى حرص الأمين العام لجامعة الدول العربية على لبنان، خاصة في الكلمة التي ألقاها اليوم في «منتدى الاقتصاد والأعمال»، وشدد فيها على أن لبنان لا يتحمل شغورا رئاسيا طويل الأمد، ودعا الى إقرار التشريعات التي تصون لبنان، وتحمي ثرواته من كثير مما شهدته مجتمعات أخرى.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخه، منذ أكثر من 3 سنوات، أسفرت عن انخفاض القدرة الشرائية للبنانيين، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وانهيار حاد في العملة الوطنية مقابل الدولار.