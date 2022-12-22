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زيلينسكي يطلب دبابات وطائرات أمريكية

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- بواسطة أيمن الوشواش - طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه أمام الكونجرس الأمريكي في واشنطن المزيد من الأسلحة الثقيلة من الولايات المتحدة لمساعدة بلاده على صد الغزو الروسي.

وقال في جلسة مشتركة للكونجرس «أؤكد لكم أن الجنود الأوكرانيين يمكنهم تشغيل الدبابات والطائرات الأمريكية بأنفسهم.. أموالكم ليست صدقة، إنها استثمار في الأمن العالمي والديمقراطية التي نتعامل معها بأكثر الطرق مسؤولية».

وحذر الرئيس الأوكراني أيضا من أنها مجرد مسألة وقت قبل أن تضرب روسيا حلفاء آخرين للولايات المتحدة إذا لم نوقفها الآن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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