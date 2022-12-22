شكرا لقرائتكم خبر زيلينسكي يطلب دبابات وطائرات أمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه أمام الكونجرس الأمريكي في واشنطن المزيد من الأسلحة الثقيلة من الولايات المتحدة لمساعدة بلاده على صد الغزو الروسي.

وقال في جلسة مشتركة للكونجرس «أؤكد لكم أن الجنود الأوكرانيين يمكنهم تشغيل الدبابات والطائرات الأمريكية بأنفسهم.. أموالكم ليست صدقة، إنها استثمار في الأمن العالمي والديمقراطية التي نتعامل معها بأكثر الطرق مسؤولية».

وحذر الرئيس الأوكراني أيضا من أنها مجرد مسألة وقت قبل أن تضرب روسيا حلفاء آخرين للولايات المتحدة إذا لم نوقفها الآن.