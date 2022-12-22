زيلينسكي يطلب دبابات وطائرات أمريكية

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وقال في جلسة مشتركة للكونجرس «أؤكد لكم أن الجنود الأوكرانيين يمكنهم تشغيل الدبابات والطائرات الأمريكية بأنفسهم.. أموالكم ليست صدقة، إنها استثمار في الأمن العالمي والديمقراطية التي نتعامل معها بأكثر الطرق مسؤولية».وحذر الرئيس الأوكراني أيضا من أنها مجرد مسألة وقت قبل أن تضرب روسيا حلفاء آخرين للولايات المتحدة إذا لم نوقفها الآن.
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