مناورات أمريكية كورية العام المقبل

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وعادة ما تتضمن مثل هذه المناورات آلاف الجنود إضافة إلى قطع المدفعية وغيرها من أنظمة الأسلحة الهائلة لتسليط الضوء على القوة النارية المشتركة للحليفين، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.ووقعت سول وواشنطن معاهدة للدفاع المشترك في أكتوبر عام 1953، بعد أشهر من نهاية الحرب الكورية التي استمرت ثلاث سنوات.
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