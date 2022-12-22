شكرا لقرائتكم خبر مناورات أمريكية كورية العام المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تدرس كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إطلاق أول مناورات مشتركة واسعة النطاق بالذخيرة الحية العام المقبل تزامنا مع الذكرى الـ70 لتأسيس تحالفهما، حسبما ذكرت وزارة الدفاع في سول.

وعادة ما تتضمن مثل هذه المناورات آلاف الجنود إضافة إلى قطع المدفعية وغيرها من أنظمة الأسلحة الهائلة لتسليط الضوء على القوة النارية المشتركة للحليفين، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

ووقعت سول وواشنطن معاهدة للدفاع المشترك في أكتوبر عام 1953، بعد أشهر من نهاية الحرب الكورية التي استمرت ثلاث سنوات.