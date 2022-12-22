شكرا لقرائتكم خبر عن خطة الحكومة 2022/203.. 6.2 مليار جنيه لتنمية جنوب سيناء ومشروعات التعليم بالمقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبلغ جملة الاستثمارات الحكومية المُوجّهة بخطة عام 2022/203 لتنمية محافظة جنوب سيناء نحو 6.2 مليار جنيه تُموّل الخزانة العامة منها 28 مليار جنيه.

ويلاحظ استحواذ قطاع التعليم على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 32.4%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 19.2 % ثم قطاعي المياه والزراعة واستصلاح الأراضي.

أولا : التعليم

- إعادة تأهيل وتجهيز مدارس التعليم العام والفني بالمحافظة.

- استكمال إنشاء جامعة سلمان بن العزيز، بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية الجامعية.

- استكمال إنشاء مجمع الطور الجديد بتوشكي (الابتدائي/ الإعدادي/الثانوي) بهدف إقامة معاهد أزهرية بالمناطق المحرومة من التعليم الأزهري، واستيعاب المتقدمين للتعليم الأزهري.

- تطبيق الجدارات فى المدارس الفنية بمحافظة جنوب سيناء. - تطوير ورفع كفاءة الإدارات التعليمية للحفاظ علي المباني من التقادم.

- إحلال وتجديد مدارس، وإنشاء وتجهيز فصول.

ثانيا : خدمات أخرى

- استكمال إنشاء مباني خدمية وإدارية لتوفير مناخ ملائم للعمل

- استكمال مشروع مُعالجة انهيار هضبة أم السيد. إحلال وتجديد المساجد القائمة بالمحافظة.

-البدء في تطبيق مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة في إطار منظومة المخلفات الصلبة.

- رفع كفاءة وتطوير المجازر بالمحافظة للحفاظ على البيئة من التلوث.

-تطوير ورفع كفاءة المباني المختلفة بالمحافظة.

-تطوير ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية آلات ومعدات نظافة) بمدينة شرم الشيخ.

-أعمال تطوير وترميم المواقع الأثرية

-حفر وتنقيب وتوثيق المواقع الأثرية الإسلامية والقبطية واليهودية

وتعد محافظة جنوب سيناء، محافظة مصرية؛ وإحدى المحافظتين اللتين تقتسمان مساحة شبه جزيرة سيناء. عاصمتها مدينة الطوروتتكون المحافظة من تسعة مدن و13 وحدة محلية قروية و81 تجمع بدوى. وأقسامها هي:



تضم محافظة جنوب سيناء مجموعةً من المدن أهمها:

مدينة طور: تقع طور على ساحل خليج السويس جنوب غرب شبه جزيرة سيناء، وتعد عاصمة جنوب سيناء، وتعتبر ميناءً هاماً للبحر الأحمر، تنطلق أهميتها من وقوعها على ساحل الخليج الذي يُعد مصدراً لوجود الرواسب النفطية ممّا أدى إلى تطورها منذ بداية التسعينات. إضافة إلى وجود المياه العذبة فيها لتوفر الآبار الارتوازية، فهي أقدم محافظة في جنوب سيناء، تتميز بوجود الأثار التاريخية والمعابد والكنائس التي تُعد مصدرَ جذبٍ للسيَاح.

مدينة شرم الشيخ: تعد من أكبر مدن محافظة جنوب سيناء، وتُعرف أيضاً بأرض السلام؛ وذلك لتكرار انعقاد المؤتمرات وقمم السلام فيها، يُستضاف فيها كبار المسؤلين والشخصيات، حيث يبلغ عدد سكانها 10 ألاف نسمة، ومساحتها 424 متراً مربعاً، وتنطلق أهميتها من موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر، فعندها يتفرع خليج السويس والبحر الأحمر، فهي تعد مركزاً سياحياً مهماً على المستوى العالمي، وتضم العديد من المحميات الطبيعية، ومن أشهر مناطقها رأس نصراني ورأس أم سيد.

رأس سدر: تقع على خليج السويس وساحل البحر الأحمر، وتعد أولَ مدينةٍ في جنوب سيناء للقادمين من القاهرة، تشمل ثلاث مناطق هي: وادي سدر، وصدر أو سدر، وأبو صويرة، تتمتع المدينة بوجود سواحل رملية خالية من الأملاح البحرية والأعشاب، وتضم مجموعةً من المعالم التاريخية، منها: قلعة صلاح الدين التي بُنيت من الصخر أثناء توجه جيوش صلاح الدين لمحاربة الصليبيين، حمام فرعون الذي يحتوي على مياهٍ نابعة من الجبل وهو المكان الذي غرق فيه فرعون.