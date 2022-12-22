شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من "زراعة النواب" يبحث تنمية قطاعى الزراعة والرى بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في لقاء موسع استهدف مناقشة سبل التعاون للنهوض بقطاعي الزراعة والري بالمحافظة، التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدى نائب المحافظ، اليوم الخميس، أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب برئاسة النائب هشام صلاح رئيس اللجنة، في اجتماعٍ موسع عُقِد بديوان عام المحافظة، بحضور أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وممثلي وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري، والقيادات التنفيذية المعنية.

وأكد رئيس اللجنة، أن الزيارة تستهدف بشكل رئيسي وضع حلول لمكافحة آفة سوسة النخيل ومناقشة موقف مياه الري بالمحافظة، مُعربًا عن تقديره لجهود القيادة السياسية التي أولت اهتمامًا غير مسبوق لملف الزراعة، مُشيرًا إلى أن محافظة الوادي الجديد تمثل الأمل والمستقبل.

كما نُوقشت مقترحات تطوير قطاع الزراعة بالمحافظة على نطاقٍ واسع، وعرض النواب رؤاهم ومقترحاتهم لتعظيم الاستفادة من مقدرات المحافظة ومواردها، مؤكدين أنها أرض خصبة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير حركة البحث العلمي والتعليم الزراعي الفني بما يضمن وجود الخبراء والكوادر المؤهلة في مجالات الزراعة والري.

من جانبه، أعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لتعاون أعضاء اللجنة، مُثمنًا دور القيادة السياسية التي لا تألوا جهدًا لدعم مسارات التنمية. وعرض لأبرز مقومات التنمية على أرض المحافظة، مؤكدًا على تقديم كافة التيسيرات للتوسع في الرقعة الزراعية بما يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وفتح أسواق تصديرية جديدة تُعظم من عوائد الدخل القومي.