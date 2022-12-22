شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي الرسمي ضد ليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب موعد انطلاق فعاليات مباراة قمة الكرة الإنجليزية، حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مع نظيره فريق ليفربول، وذلك مساء اليوم الخميس في إطار منافسات دور ال 16 من كأس الرابطة.

وأعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره ليفربول ضمن منافسات دور الـ16 بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كالآتي:-

حراسة المرمى: شتيفان أورتيجا.

خط الدفاع: إيميريك لابورت - آكي - أكنجي - لويس.

خط الوسط: رودريجو - إلكاي جوندوجان - دي بروين.

خط الهجوم: كول بالمر - رياض محرز - إيرلينج هالاند.

وتنطلق صافرة بداية المباراة بعد قليل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على ملعب الاتحاد.

