شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت في تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تفصلنا دقائق معدودة عن انطلاق فعاليات أحداث مباراة القمة التي ستجمع بين فريق ليفربول ونظيره مانشستر سيتي، في إطار منافسات دور ال 16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وأعلن المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره مانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية.

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي ضد مانشستر سيتي، كالآتي:-

حراسة المرمى: كاومين كيلير.

خط الدفاع: ميلنر - جو جوميز - جويل ماتيب - روبرتسون

خط الوسط: تياجو - هارفي إيليوت - ستيفان باجيسيتش

خط الهجوم: محمد صلاح - نونيز - فابيو كارفاليو.

-موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في كأس الرابطة

ويلتقي ليفربول بنظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم الخميس على ملعب "الاتحاد"، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة وقطر.

