الشبكي: لا تطبق ابسط المعايير الدولية في السجون العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - أكد النائب سابق قصي الشبكي، اليوم الخميس، عدم معرفة الأسباب التي تمنع وزارة العدل من إعطاء إحصائية دقيقة لعدد السجناء على الرغم من وجود قاعدة بيانات ونظام الكتروني يسجل جميع نزلاء السجون، معتبراً انه لا تطبق ابسط المعايير الدولية في السجون العراقية.



وقال الشبكي في حديث لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية: "نجهل عدم إعطاء وزارة العدل لإحصائية دقيقة لعدد السجناء في العراق على الرغم من وجود نظام الكتروني وقاعدة بيانات لأعداد السجناء"، مبينا ان "الاكتظاظ داخل السجون لا يمنع اعلان عددهم".

وأضاف ان "هناك مبالغ مخصصة لكل نزيل للموقوفين والسجناء ويتراوح بين 9 و10 الاف لكن النزيل لا يصل له من هذا التخصيص الا القليل إضافة الى رداءة النوعية وذلك لدفع النزلاء الى الشراء من الحوانيت بأسعار مضاعفة".

وأشار الشبكي الى انه "لا يطبق ابسط المعايير الدولية داخل السجون العراقية بسبب الاكتظاظ المهول وتنسيق الزيارات وعدم التعامل مع الحالات المرضية بشكل جيد"، موضحا ان "هناك موضوعا مهما وهو حالات التعذيب التي لا توجد داخل السجون بشكل كبير وانما التعذيب داخل مراكز التحقيق موثق بشكل اكبر".

ولفت الى ان "السجناء يخافون من الإفصاح عن حالات التعذيب خوفا من العقوبة بعد انتهاء زيارة المسؤولين"، موضحا ان "هناك حالات بشعة من التعامل مع السجناء وخصوصا سجون النساء فهناك حالات تعدي على الاعراض والتعرض للابتزاز من بعض القائمين على السجون".