انت الان تتابع خبر ساكو: المسيحيون يتعرضون للابتزاز والتحرش في وظائفهم لعدم تدخلهم بملفات الفساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ساكو خلال حديثه لبرنامج "علناً" الذي تبثه فضائية السومرية، إن "السيدات المسيحيات النزيهات يتعرضن للابتزاز والتحرش أثناء العمل من أجل تركهن الوظائف واستبدالهن بمن يرغبون او يحققون رغباتهم"، موضحا ان "المسيحيين الذين يتولون مناصب في المؤسسات الحكومية محاربون من قبل جهات متنفذة تسعى لبسط الفساد".واضاف ان "ابناء طائفته لا يسرقون كونهم تربوا على عدم السرقة والعمل باخلاص ووفاء، وبذل اكبر مجهود ممكن لتقديم الافضل للبلاد"، مؤكدا ان "املاكهم الموجودة في البلاد تم الاستيلاء عليها من قبل احزاب تتدعي الانتماء الى جهات متنفذة في العراق وتم اعادة نحو 100 عقار فقط".

وتابع ان "الدولة لم تقوم بإعمار اي من الكنائس الموجودة في نينوى لذالك وجهت بإعادة إعمار منازل المسيحيين قبلها"، لافتا الى ان "الفساد يعيق تنفيذ المشاريع في نينوى، فضلا عن وجود 30% من الشعب العراقي تحت خط الفقر".

