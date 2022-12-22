انت الان تتابع خبر بالصور: الخطوط تقوم بتخليص معدات "منتهية الصلاحية" جاثمة بالموانئ.. مراقبون يستغربون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخطوط في بيان، إنه "استناداً لتوجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي وانسجاماً مع خطواته للنهوض بواقع خدمات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تم تخليص إحدى وعشرون معدة أرضية كانت جاثمة في الموانئ العراقية الجنوبية طيلة عشرة أعوامٍ مضت".ونقل البيان عن مدير عام الشركة كريم كاظم حسين قوله "بجهود استثنائية أشرف عليها بشكلٍ مباشر وزير النقل تم تخليص المعدات بطريقة الإهداء دون أي رسوم تخليص گمركي وخزن عن سنوات بقاءها في الخزن".

وتابع أن "المعدات تتكون من ساحبة طائرات بوش باك عدد 1 وساحبات عفش عدد 3 وماكنة تنظيف الساحة عدد 1 وحزام ناقل سربس عدد 4 وسلم طائرات نوع شوفرليت عدد 1 وباور هاوچن عدد 3 وستارتر عدد 1 وعربات نقل العفش عدد 5 وسلم فنيين عدد 2".