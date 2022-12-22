انت الان تتابع خبر ساكو: اكثر من 500 الف مسيحي اقصي بسبب الارهاب والتهميش والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ساكو خلال حديثه لبرنامج "علناً" الذي تبثه فضائية السومرية، إن "اكثر من 500 الف مسيحي هاجر العراق نتيجة الارهاب"، مشيرا الى ان "انعدام الثقة في المستقبل المجهول، والتهميش والخطاب الديني المتشدد الذي يتعرضون له والاعمال الارهابية ساهمت في هجرة العديد من ابناء طائفته".واضاف ان "أكثر من 1200 مسيحي قتلوا لاسباب السرقة او الاستيلاء على الوظيفة في بغداد"، موضحا ان "نسبة المسيحيين في العراق لا تتجاوز الـ 1% الان في عموم العراق".

و بشأن السياسيين الذين يمثلون المسيح في الحكومة، اكد ساكو، انهم "لا يمثلون المكون كونهم لم يأتوا بطرق صحيحة وجاءوا لمصالحهم".